RÄIGE! Moeguru demonstreerib sotsmeedias näolõikuse tulemust 

Hilisemad postitused näitavad, kuidas nägu on noorenduslõikusest paranemas. „Kuues päev. Jube paistes,“ kommenteerib moeguru üht fotot.

Kümnendal opijärgsel päeval sai Marc raporteerida, et kõik õmblused on välja võetud.

Mitmed fännid avaldavad Jacobsile kiitust, et too ei varja operatsiooni ning näitab ausalt kõike sellega kaasnevat. Sõna võtab ka Marci palgeid trimminud kirurg Andrew Jacono, tänades disainerit usalduse eest ning kiites tema ausust. Iluinsener on oma kätetööga rahul: „Vaid kolm päeva hiljem, ja sa näed vapustav välja! Selle lõuajoonega võiksin teemante lõigata!“