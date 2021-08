Selgus teletäht Bob Odenkirki kokkuvarisemise põhjus 

Emmy laureaat tänas sotsiaalmeedias kolleeg Rosa Estradat ning meedikuid. Selgus, et teda tabas „Better Call Sauli“ kuuenda ja ühtlasi viimase hooaja võtteil infarkt. Õnneks polnud see ränk. „Minuga saab kõik korda tänu Rosa Estradale ja arstidele, kes oskasid ummistuse ilma operatsioonita ära klaarida,“ kirjutas Odenkirk.

Näitleja on ülimalt liigutatud fännide poolehoiust. „Ma tunnen seda armastust ja see on minu jaoks väga tähtis.“