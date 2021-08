GALERII | Võsul peeti Eesti suurimat rannafestivali ja tõmmati pidu korralikult käima 

„Meil on hea meel, et üle kahe aasta on võimalik taaskord korraldada Eesti suurimat rannafestivali. Möödunud aastal jäi üritus koroonapiirangute tõttu ära. Sel aastal saame korraldada festivali kuni 5000 osalejaga, pakkudes külastajatele Võsu Rannafestivali oma tuntud headuses parimate kodumaiste artistidega,“ hõiskas Võsu rannafestivali korraldaja Romeo Savinski enne festivali. 30.-31. juulil peetigi festival Eesti ägedaimate bändide ja artistide seltsis maha.