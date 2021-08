NAPP! Modern Talkingu laulja Thomas Anders ja tema poeg pääsesid surmasuust! 

„Muidugi on veel šokk, aga kõige olulisem, et meiega on kõik korras,“ kinnitab mees . Anders kirjeldab, et nad olid poja Alexandriga isa-poja tuuril kui nende maastikuauto kapoti alt järsku väga palju tossu hakkas tulema. „Miski ei toiminud enam. Lasime auto teelt paremale välja veereda ja lahkusime tossavast autost võimalikult kiiresti. Mõne minutiga lahvatas auto põlema ja põles täielikult maha, kui kerekonstruktsioon välja arvata.“