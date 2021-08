Briti peaministri abikaasa paljastab: ootame pärast nurisünnitust taas last 

33aastane Carrie paljastas uudise Instagramis ja kirjutab, et ta on väga õnnistatud, et saab taas lapseootel olla, kuid tunnistab, et on samas ka tõeline närvipundar. „Aasta algul oli mul raseduse katkemine, mis murdis mu südame,“ paljastab naine. „Viljakus võib paljude inimeste jaoks olla suur probleem, eriti kui Instagram ja sellelaadsed platvormid vaid ilusat näitavad. Sain väga palju lohutust inimestel, kes on samuti kaotust talunud ja loodan, et mingil väikesel viisil aitab minu jagatu kunagi ka kedagi teist,“ kirjutab ta.