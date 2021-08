TA ÜTLES „JAH“! Räppar Kenneth Rüütli palus kallima naiseks 

Fotodelt on näha, et ettepanekuga nägi Kenneth tõeliselt palju vaeva - ta lasi randa üles seada pesakese, mis ümbritsetud tõrvikutega. Muidugi ei puudunud ettepaneku juures ka kihisev ja suupisted. „Ta ütles: „Jah“,“ kirjutab Kenneth fotode juures.

Ka Alice Heinmets postitas fotod oma sotsiaalmeediakontole. „JAH! Miljon korda „jah“! Maailma lõppu ja tagasi. Temaga kohtumine on parim asi, mis minuga kunagi juhtunud. See on uskumatu… tema on uskumatu. Minu maailm, minu kõik,“ hõiskab Alice.