GALERII | Jõgevatreffi motoparaad toimus juba kolmekümnendat aastat järjest! 

Jõgevatreffi korraldava klubi Jõgeva MC president Eigo Ellisson tervitas kõiki tsiklimehi ja –naisi ning kaasaelajaid. „Jõgevatreff on saanud 30 aastaseks, juba terve põlvkond on treffi sõidetud. Südantsoojendav on näha, et teeäärtes on lehvitajaid 100 aastastest memmedest sülebeebideni,“ rõõmustas Ellisson ja kinnitas, et motomatkajatel on hea meel neile seda vaatepilti pakkuda.