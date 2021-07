Eiki Nestor: paljud head presidendikandidaadid ei mõista, miks ei valita Kersti Kaljulaidi tagasi 

Olukord on laias laastus selline, et paljud mõistlikud kandidaadid ütlevad „Ei!“ väga lihtsal põhjusel – nad ei saa aru, miks praegust presidenti teiseks ametiajaks tagasi ei valita ega leia, et nad peaksid kandideerima.

Ma võin teile kohe öelda, miks praegust presidenti tagasi ei valita: paljude hinnangul on ta Euroopa Liidust toodud tundmatu ametnik, kes valiti kiirkorras ja tagatoa kokkuleppel. Lisaks pole mõnedki tema väljaütlemised olnud poliitiliselt ehk kõige neutraalsemad – presidendilt on siiski oodatud, et ta ei võta erakonnapoliitikas sõna, aga näiteks EKRE suunas on ta väljendunud üsna reljeefselt.

Ma hakkan kohe vaidlema! Kuna ma olin Kersti Kaljulaidiga ka varem koos töötanud, alates Mart Laaril teistest valitsusest, teadsin ma täpselt, kelle poolt hääletan, ja ma sain täpselt sellise presidendi, nagu ma arvasin, et saan.

Lisaks ei kujuta ma ette, et president oleks saanud teistmoodi käituda olukorras, mis meil siin viimastel aastatel on olnud. Teatud kindlad huvid, mida ma nimetaks Eesti huvideks, on kõrgemal ükskõik millisest vasak- või parempoolsusest. Kui president tunneb, et meie julgeolek ja iseseisvus on ohustatud või kriitika all, peab ta tegema suu lahti, tal ei ole teist võimalust!

Head Õhtulehe lugejad, meenutage Eesti ajalugu. Meie esimene iseseisvus läks kaduma ühel kindlal põhjusel: maailm oli lõhki ja meil ei olnud liitlasi. Pärast seda maailma õppis, lõi oma väärtuste kaitseks teatud ühendused ja nendesse kuulumine on Eesti julgeoleku alus. Kui keegi paneb kriitika alla meie koostöö NATOs või Euroopa Liidus, on see Eesti riigi üldiste huvide vastu. Siin ei saa president vait olla.

Siiani on valitud presidendiks üldjuhul staažikas tegevpoliitik. Ühe erandiga, aga ka Kersti Kaljulaid oli Isamaa taustaga. President ei pea aga olema parteilane, ammugi poliitik. Nüüd viimaks on hakatud arutama Tarmo Soomere kandidatuuri. Kas riigikogulased ikka julgevad hääletada endast targema inimese poolt?

Küsimus ei ole selles, et ei julgeta targema inimese poolt hääletada, jumal hoidku selle eest. Küsimus on väga lihtne: otsustajad peavad ette kujutama, mida sellest inimesest presidendiametis oodata. Tarmo Soomere puhul kujutan ma täpselt ette, mida temast oodata teaduste akadeemia presidendina, aga ma jääks raskustesse, kui peaksin seletama, milline ta võiks olla Eesti presidendina.