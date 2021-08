Inimesed Jüri Ratas ja Arnold Rüütel räägivad silla ehitamisest - kuidas seda ikkagi meisterdada? Rainer Kerge , 30. juuli 2021 17:55 Jaga: M

SILLAKENE KATKI PRAKS! Praegusel trassil kulgeva Tallinna–Tartu maantee üks võtmekohti on üle soiste kallastega Emajõe ehitatud Kärevere sild. Selle peale, et Põltsamaalt võiks Tartusse otse pääseda, hakati mõtlema 1920ndate keskel. Detsembris 1928 valmis saanud sillaga läks aga väga halvasti. Ajaloolane Hillar Palamets on aastaid tagasi Õhtulehele rääkinud: „Kärevere sild kukkus kaks päeva pärast avamist sisse, sest betoonisegust oli tsement ära varastatud, asendatud liivaga. Suur üle-eestiline skandaal – kõik lehed kirjutasid!“Eesti maanteemuuseumi kogu.