Valmiera draamateatris 44. hooaega alustav eesti päritolu näitleja Jaanus Johanson: „Mõnikord on küll tunne, et olen siin võõras.“ 

„Tunnen, et olen võõras vaid emotsionaalselt. Nagu juudid. Meil töötas teatris üks juudi lavastaja, kes süvenes põhjalikult Läti dramaturgiasse ja lavastas ka Läti klassikat hästi. Aga tunne, et ta pole oma juurte juures, valitses alatasa ka tema puhul. Selgitasin seda tunnet omal ajal nii, et kuigi Läti laulupeol laulan laule kaasa ja olen rahvaga koos, siis Eesti 1969. aasta laulupeol, kui esimest korda Tallinnas käisin, tundsin õnne. Tundsin, et sulan rahvaga lausa kokku,“ üritab Jaanus (65) veatult kõlavas eesti keeles seletada.