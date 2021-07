ÖÖLAULUPIDU PUBLIKUTA EI JÄÄ! Korraldaja Jaanus Rohumaa: 10 000 inimest suudame ka rangemate piirangutega ohutult platsile mahutada 

Öölaulupeo Vaba Eesti pressikonverents Lauluväljaku klaassaalis. Foto: Karin Jaanus

„Hetkel on lubatud 12 000 inimest, aga ei tea, kuidas võib olukord muutuda,“ räägib Jaanus Rohumaa, et 20. augustil toimuva öölaulupeo „Vaba Eesti!" jaoks taotleti valitsuselt eriluba, et üritus ei jääks publikuta.