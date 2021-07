LIIGA VÄHE RAHA! Scarlett Johansson kaebas Disney kohtusse, sest ei saanud „Musta Lese“ eest piisavalt palka 

36aastane Johanssoni lepingu järgi pidi „Black Widow“ jõudma vaid kinodesse ja tema palk sõltub konkreetselt sellest, kui palju film sisse toob. Näitleja advokaadi sõnul pole saladus, et Disney avaldab filme voogedastuses, et kasvatada oma tellijate arvu ja kergitada aktsiahinda. „Näitlejate, kes vastutavad filmi edukuse eest, lepingutingimuste ignoreerimine rikub nende õigusi. Kindlasti ei jää see viimaseks kohtuasjaks, kus Hollywoodi täht astub Disney vastu ja seisab oma au eest.“