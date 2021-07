ESIMENE LANGENU! Koroonapiirangud tõmbavad tänavusele Intsikurmu festivalile vee peale 

„Viimane nädal on näidanud meile kõigile, et juba eelmisest aastast kogu maailma kimbutanud viirus ei ole kuhugi kadunud. Oleme praeguseks hoolimata kõikvõimalikest abinõudest jõudnud ühiskonnana lausa halvemasse seisu, kui olime aasta tagasi samal ajal. Esmaspäevast, 2. augustist hakkavad kehtima vabariigi valitsuse korraldused, mis puudutavad otseselt ka Intsikurmu festivali. Oleme oma tegusa meeskonnaga ka nende piirangute tingimustes otsinud võimalusi, et pakkuda seda erakordset elamust, mida ikka oled Intsikurmust leidnud. Kuid peame tõdema, et sellisel kujul, nagu me soovime festivali korraldada, ei ole seda tänavu võimalik teha: see ei oleks see festival, mida igatsed,“ kirjutab korraldusmeeskond sotsiaalmeedias.

„Lisaks on viimased päevad näidanud, et viirus levib endiselt jõuliselt. Nendel põhjustel peame kurbusega tõdema, et sellel aastal jääb Intsikurmu festival ära. Rõõmusõnum on see, et kui me kõik käitume hoolivalt, siis näeme Põlvas juba 2022. aasta 5. ja 6. augustil.“

Kõik festivalipassid, olgu need või ostetud 2019. aastal, kehtivad jätkuvalt ka järgmisel aastal. „Oleme väga tänulikud, kui jääd meiega ning oled juba soetatud passi valmis realiseerima järgmisel aastal. Intsikurmu on tulnud, et jääda, ta ei kao kuhugi. Üheskoos sinuga, hea Intsikurmu sõber, loodame selle keerulise aja üle elada.“