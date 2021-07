FOTO | Hõissa! Lauljatar Merlyn Uusküla abiellus kallimaga: ilm on maagiline, tõeline raju reede! 

Kibe-kibe-kibe! Lauljatar Merlyn Uusküla sõudis oma kallima Markoga suvepealinnas Pärnus peetud pulmapeol abieluranda. Jah-sõna öeldi mereäärses restoranis 30. juulil. Pulmapaik valiti selle järgi, et ka kallima kätt palus Marko just mere ääres. „Pidu on imeline ja tänane ilm on maagiline,“ õhkab Merlyn kiireks kommentaariks otse pulmapeo melu keskelt.