GALERII | Kaksikvennad Eskod: üritame teha Eesti „Kiireid ja vihaseid“ 

Raul ja Romet on BFMis õppinud kolm aastat ning selle ajaga välja kujundanud ainulaadselt värske ja dünaamilise filmikeele, mis on hakanud Eestis laiemat tunnustust koguma. Nüüd tunnevad vennad, et on pisut küpsemad. „On aeg teha üks ülimalt eepiline action film,“ ütlevad nad.

„Topelt Turbo” massistseeni filmimine Foto: Stanislav Moshkov

„Topelt Turbo“ on suure tõenäosusega sissejuhatus täispikale filmile, mida vennad kavatsevad lähiaastatel toota. Film on ühtlasi ka Rauli ja Rometi lõputöö ning nende sõnul pilet Californiasse.

Lugu räägib politsei agentidest kaksikõdedest, kes peavad taastama omavahelise tasakaalu, enne kui varastatud topelt-turbomootor neid hävitab. Teema, mis ringleb armastuse, viha ja perekonna ümber, tuleneb režissööride soovist näidata vaatajale, mis tunne on olla kaksik.

„Topelt Turbo” massistseeni filmimine Foto: Stanislav Moshkov

„Kavatseme luua sünge ja futuristliku märulifilmi versiooni Tallinnast,“ ütlevad vennad. Suurim rõhuasetus „Topelt Turbo“ universumi loomisel on kunsti osakonnal – futuristlikud tänavad, absurdselt stiliseeritud riided ning modifitseeritud autod. Lokatsioonidena on kasutusel Ülemiste City, Noblessner, Pirita Top ja Muuga sadam. Tuleb plahvatusi, relvavõitlusi, kaklusstseene, verd, rehvisuitsu ja romantilisi stseene. „Võiks isegi öelda, et üritame teha Eesti „Kiireid ja vihaseid“.