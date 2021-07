GALERII | Eesti „Kiired ja vihased“! Vennad Eskod filmisid uue lühifilmi 

Raul ja Romet on BFM-is õppinud kolm aastat ning selle ajaga välja kujundanud ainulaadselt värske ja dünaamilise filmikeele, mis on hakanud Eestis laiemat tunnustust koguma. Nüüd tunnevad vennad, et on pisut küpsemad. „On aeg teha üks ülimalt eepiline action film,“ ütlevad nad.