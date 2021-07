Estonia laevahukus mõlemad vanemad kaotanud Anneli Ott: olen oma elus palju pisaraid valanud 

„Estonia huku aastapäev tekitab väga kurbi ja raskeid tundeid. Seni on ju teadmatus ja palju vastuolu, mis siis tegelikult ikkagi juhtus,“ ütleb Anneli.

Anneli loodab tegelikult siiani, et ehk on vähemasti isa elus, sest korraks oli tema nimi päästetute nimekirjas nagu mitmed teisedki, kes sealt kiirelt kustutati. „Ma mäletan, et kui ta sinna kanti, sain nii palju rõõmust rõkkavaid ja lootusrikkaid telefonikõnesid…“ meenutab ta.