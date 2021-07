Heidy Purgat nörritavad Anneli Oti avaldused: kultuurivaldkond esimene, mis taas suure paugu saab! 

Riigikogu kultuurikomisjoni liige Heidy Purga on häiritud kultuuriminister Anneli Oti viimase aja sõnavõttudest. Nimelt selgus möödunud nädalal, et Ott on valitsuskabineti ainus vaktsineerimata liige ja minister ütles hiljem intervjuus, et kuna ta pole viroloog, ei saa ta vaktsineerimist teistele soovitada.