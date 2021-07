Rothi eluloo ümber puhkes skandaal 

Bailey oli töötanud naistevihkaja renomeega Rothi eluloo kallal ligi kümme aastat ning saanud juurdepääsu 2018. aastal surnud kirjaniku isiklikele paberitele. Biograafiast ennustati bestsellerit ning see jõudiski New York Timesi menukite sekka. Kuid peagi kirjutas seesama leht, et 1990. aastatel New Orleansis kirjandusõpetajana tegutsenud Bailey oli teismeliste tüdrukutega kohatult käitunud ning nendega pärast kooli lõppu seksisuhet otsinud. Kaks endist õpilast, kuid ka üks kirjastuse töötaja väidavad, et Bailey ründas neid.