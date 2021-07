Raamat VISIONÄÄR: Gustav Suits algatas ühena esimestest Eesti iseseisvuse idee ning unistas Soome-Eesti unioonist Sirje Presnal , täna 22:30 Jaga: M

21aastane Gustav Suits oli erakordselt teravapilguline. Ta heitis kaasaegsetele ette idealismi ja teotahte puudmist. „Tõsisemadgi mehed on ainult teoretikud, kel küll mõnigi kord õigeid mõtteid ja waateid on, aga neil ei ole mitte jõudu mõtetest tegu teha,“ kirjutab ta Noor-Eesti manifestis. „Neil on sellest küll, kui nad kätte harjutatud rahuga ja külmawerelusega kõnelewad, ironiseeriwad, paremal juhtumisel arwustawad, ise ikka peenikeselt päältwaatajaks jäädes. Ei ole meie ajal paremat uinutamise ja magamise abinõuu kui skepsis.“ Foto: Eesti kirjandusmuuseum