Ürituste korraldajad: „Peame vaatama, kas saame kontserte korraldada või mitte.“ 

Kalju-laval on oodata üritust „Suvekontsertide paradiis 2021“, kus augustis peaks üles astuma palju Eesti artiste, nende seas näiteks Curly Strings, Shanon ja Terminaator. „Me pole jõudnud selle peale veel väga mõeldagi. Lootsime, et mõeldakse midagi muud välja,“ tunnistab korraldaja Kristina Kuningas, et ei osanud piiranguid oodata ja lootis, et suvine aeg jääb ilma uute reegliteta. „Peame vaatama, kas saame kontserte korraldada või mitte.“