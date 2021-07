LÕPUKS OMETI! Laulvast revolutsioonist rääkiv muusikal jõuab jaanuaris Broadway lavale 

Kristi Roosmaa esitamas lugu „Never Forget Who You Are“ muusikalist.

Ameerika produtsent, lavastaja ja näitleja Tony Spinosa annab teada, et lõpuks ometi on käes suur hetk, kui saab välja hõigata, et laulvast revolutsioonist rääkiv muusikal „Singing Revolution: the musical“ jõuab uuel aastal lõpuks ometi Broadway lavale! Sügisel avavad sealsed teatrid taas pärast 16 kuu pikkust pausi oma uksed.