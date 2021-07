Kirsti Timmer võttis perre kutsika: ta on nii nummi ja tore  

Kirsti Timmer annab Instagramis teada, et perre on lisandunud neljakuune kutsikas. „Tegelikult ei võtnud mina endale koera, vaid selle sai mu poeg, kes on aastaid soovinud endale koera,“ tõdeb Kirsti, et noorem poeg River pidi enne koera saamist olema tubli ja tõestama, et suudab koera kasvatamisega hakkama saada.