HÜVA NÕU | Treenime küll oma keha, et vormis olla, kuid kuidas treenida näolihaseid?

Joogatreener ja loodusterapeut Mai-Liis Kivistik võrdleb, nii nagu treenime oma keha, et vormis olla, tasub treenida ka oma näolihaseid, et püsida kauem noor, parandada naha struktuuri ja kvaliteeti. „Näos on üle 50 erineva lihase, millest kõiki iga päev ei kasutata. Lihaste passiivsus muudab naha lõdvaks ja toob kaasa enneaegse vananemise, seega võib näojooga muuta kogu näo tugevamaks ja nooruslikumaks,“ soovitab ta proovida.