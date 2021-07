Palju õnne! Ott Kiivikase tütar Christin-Amani saab emaks: tahaks tantsida ja laulda kõva häälega 

Eesti Meistrivõistlused fitnessis. Foto: Aldo Luud

„Hästi soe tunne on. Inimesed on häid sõnu kirjutanud, mis annab positiivsust juurde,“ räägib Ott Kiivikase tütar Christin-Amani Kiivikas annab sotsiaalmeedias teada, et ootab last.