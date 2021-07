„Põgenemise“ staaril diagnoositi autism: see oli šokk, kuid mitte üllatus 

Mehe sõnul oli diagnoosisaamise protsessis palju vigu ja see vajaks kaasajastamist. „Minu arvates. Olen keskealine mees, mitte viieaastane. Ja mulle tundub, et diagnoosi saamine on privileeg, mida paljud ei naudi. Ütleme nii, et see oli šokk, aga mitte üllatus,“ paljastab mees.

Mees kirjutab, et on hea meelega valmis autismist huvitatud inimesi suunama inspireerivate inimesteni, kes jagavad oma kogemusi TikTokis, Instagramis või muudes sotsiaalmeediakanalites. „Need, mõned üsna noored, sisuloojad räägivad probleemidest palju arusaadavamalt kui mina suudaks,“ kirjutab ta ja lisab, et need inimesed on tedagi harinud.