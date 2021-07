Nädalaga purjetajaks | Poolast Eestisse seilates niitis eestlasi merehaigus ja vapustasid kaunid vaated 

Hollandi purjelaev Gulden Leeuw pole alati olnud maaliline, kõrgete mastide ja kuningliku välimusega. Kui laev 1937. aastal ehitati, kasutasid teadlased seda hoopis mereuuringuteks. Toona Dana nime all tuntud laev oli purjemastideta ja valgeks värvitud kerega – palju tagasihoidlikum kui praegu. Alles 2010. aastal sai laev sellise imelise välimuse, nagu tal praegu on. Just selle purjekaga alustas peaaegu 30 Eesti noort teekonda Poolast Eestisse, õppides nädalase sõidu jooksul ära, kuidas Kuldse Lõvi juhtimisega iseseisvalt hakkama saada.