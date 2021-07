We love the 90s artistide soovid: Scooteri sõiduvahend peab olema uuem S-klassi Mercedes

Juba sel neljapäeval algab kolmepäevane We love the 90s festival. Ürituse peaesinejaks on Scooter. „Pärast kaheaastast pausi on tegemist esimese suure festivaliga Eestis, kuhu tuleb kokku sedavõrd palju välisartiste,“ ütleb We love the 90s pressiesindaja Kertu Jukkum.