GALERII | STAARID KOOS: esilinastus uus Eesti mängufilm "Kratt" 

„Kratt“ räägib loo lastest, kelle vanemad viivad nad maale vanaema juurde. Linnalapsed saavad maal hingata värsket õhku, leiavad endale uued sõbrad ning tutvuvad ebamugava füüsilise tööga. Kui laste teed ristuvad kadunud mõisahärra päevikuga, kus sees krati valmistamise õpetus, otsustavad nad pikemalt mõtlemata väärt koduabilise vanaemale sünnipäevaks kinkida. Kuid samal ajal on maal toimumas ka sotsiaalmeedia-revolutsioon. Uus digitaalselt ühendatud noorus on asunud vana amortiseerunud vallavõimu välja vahetama. Suures hirmus iseenda lõpu ees teeb vana reaalsus kõik, mis suudab, et püsima jääda. Loodusseadused, saatus ja karma juhivad aga kõik teed omavahel risti ning tuleb see, mis tulema peab.