KALLIS LÕBU! Kelly Clarkson peab eksmehele igakuiselt 200 000 dollarit maksma 

Clarksoni igakuine sissetulek on 1,5 miljonit dollarit ja kohus otsustas, et naine peab eksmehele nüüd 200 000 dollarit igakuiselt elatist maksma. Kohtuniku otsuse järgi pidanuks maksed algama juba tänavu aprillis, seega peab naine ka tagantjärele raha välja käima.

Paaril on kaks last - 2014. aastal sündinud River Rose ja 2016. aastal ilmale tulnud Remington Alexander. Kohus määras Brandonile mõlema lapse ülalpidamistoetuseks 45 000 dollarit kuus. Ülejäänud on nii-öelda abikaasatoetus. Tegelikult nõudis mees kokku 436 000 dollarit kuus - 301 000 abikaasaks abikaasa- ja 135 000 dollarit lapsetoetust. Lisaks peab Clarkson tasuma 1,25 miljonit dollarit mehe õigusabikulusid. Lapsetoetuse maksmine on muidugi pisut veider, kuna Clarksonil on laste hooldusõigus ja nad elavad emaga Californias.