Mees kukkus kokku teisipäeval, kui Californias filmiti „Breaking Badi“ jätkusarja kuuendat hooaega. 58aastasele Odenkirkile tormasid kohe appi võttemeeskonna liikmed, kes kutsusid platsile kiirabi. Väidetavalt on mees endiselt meedikute hoole all, tema seisund on teadmata.