Ansambli Slipknot looja ja endine trummar Joey Jordison suri vaid 46aastaselt 

Slipknoti üks loojatest suri oma kodus esmaspäeval 46aastaselt. Pere esindaja ütles, et mees suri rahulikult unepealt, kuid ei täpsustanud, mis oli surma põhjuseks. „Kõik, kes Joey't tundsid, teadsid, et ta on väga hell, suure südamega ja kui väga ta armastas oma perekonda ja muusikat. Perekond palub, et Joey sõbrad, fännid ja meedia austaksid sel raskel ajal meie privaatsust.“ Mees saadetakse ära pereringis.

Joey oli algusaastatel bändi mootor ja lõi kaasa ka muusikakirjutamises. Ta mängis alguses koosluses nimega Des Moines, kuid aastal 1995 muudeti nimi Slipknotiks. Paari aastaga kasvas liikmete arv üheksani, ning kandma hakati õudseid maske. Joey lahkus bändist 2013. aastal isiklikel põhjustel.

Paar aastat hiljem paljastas ta, et maadleb neuroloogilise haigusega, mistõttu oli sunnitud lahkuma. „Jäin väga-väga haigeks, mul on seljaaju põletik. Kaotasin oma jalad,“ paljastas mees 2016. aastal Metal Hammer Golden Gods Awardsi tseremoonial. „Ma ei saanud enam mängida.“ Tegu on sclerosis multiplexi vormiga. „Ma ei sooviks seda ka oma suurimale vaenlasele. Ajasin end taas püsti, läksin jõusaali ja vedasin end teraapiasse, et sellest sitast jagu saada,“ ütles mees.

Samal aastal rääkis Jordison ajakirjale Metal Hammer, et ta vallandati bändist segaduse tõttu. „Nad sattusid mu tervisemurede tõttu segadusse. Ma ei teadnud ju isegi alguses, millega tegu. Nad arvasid, et maadlen narkootikumidega, mis polnud absoluutselt tõsi. Olen nende meestega läinud läbi nii paljudest asjadest ja armastan neid väga. Aga mulle teeb haiget, et kõik nii läks.“