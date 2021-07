Andres Puusepp päästis põlevast majast koera: olen viis aastat olnud vabatahtlik päästja 

„Vahel on raske ja kohe väga raske! Viis aastat olen olnud vabatahtlik päästja ja eile tundsin, miks seda teen. Kui teised võitlesid katusel tulega tuli minu juurde nuttev naine, kes palus, et tema koer päästetaks. Küsisin millises korteris koer on, võtsin võtmed ning jooksin viiendale korrusele, kuhu oli kogunenud ka parasjagu suitsu,” kirjutab Puusepp.

Korterisse sisenedes nägi ta ehmunud ja hirmunud armsat koera. „Haarasin ta sülle ja viisin õue perenaise juurde. Selle naise pilk, tema tänu... Seda ei saa kirjeldada. See ongi see, miks käin oma vabast ajast Lasnamäe Päästekomandos vabatahtlikuks päästjaks, see tunne!”

Puusepp tunnistab, et ülesannet täites oli tal süda paha ja pea käis ringi. „Tulekustutusriietega joosta sellise kuumusega mitmeid kordi viiendale korrusele pole lihtne, minu jaoks vähemalt ei olnud. Aga olen õnnelik. Olen õnnelik, et mehed Lasnamäel hoiavad, õpetavad ja hoolivad minust. Olen õnnelik, et abikaasa peab vastu kui ma jälle peale raadiot koju ei tule vaid valvama lähen.”