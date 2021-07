Äsjaabiellunud fitnessistaar Kaisa Abner: mina võistlesin esimest korda ja tema sai kaela kuldmedali. Pärast seda päeva olid südamed seotud 

Kaisa Kuusnõmm (neiupõlvenimega Abner) nimetab end blogijaks, treeneriks ja toitumisnõustajaks. Treeneri suureks hobiks on fitness, millega ta on tegelenud kaheksa aastat ning võitnud ka suursuguseid auhindu. Kaisa põhitööks on aidata inimestel oma eesmärke saavutada, peamiselt toitumise ja mõtteviisi muutmise teel.