PÄRLPULM | 30 AASTAT ABIELUS! Mari-Ann Kelam: Tunne võlus mind väga tähtsa liigutusega 

„See oleks olnud nagu eile,“ vastab Tunne küsimusele, mis tunne on olla juba 30 aastat abielus. „See tekitab kõigepealt ühtekuuluvustunde. Oleks imelik, kui oleksime eraldi. Ei kujuta ette, kui peaksime eraldi elama. Eriti nüüd, kui viimased kaks aastat pole ma tööl käinud,“ selgitab Tunne, et 15 aastat oli ta neli päeva nädalas Brüsselis ja vaid kolm päeva kodus. Mari-Ann lisab, et selle 30 aasta jooksul on olnud palju seiklusi. Ei tundu üldse, et nii kaua juba jah-sõna andmisest möödas on.