HÜVA NÕU | Soe ilm kutsub arvutiga õue tööd tegema, kuid mobiilsuse eest makstakse kallist hinda oma tervisega 

Soe ilm kutsub arvutiga õue tööd tegema. Eesti ainus sertifitseeritud ergonoom Triinu Sirge annab nõu, kuidas oma tervist hoida. Triinu sõnab, et suvi on enamiku jaoks pigem puhkamise aeg, kus tööd tehakse nii palju kui vaja, aga nii vähe kui võimalik. Küll aga töötatakse ebatavalistes kohtades ja see tingib olukorra, kus töötingimustes tehakse veelgi suuremaid järeleandmisi.

Ebaloomulikus asendis istumine toob mitmeid terviseprobleeme

Tihtipeale mõtleme, et „teen selle veel ruttu ära“, kuid sageli võtavad asjad planeeritust rohkem aega ja seetõttu istume lõpuks pikka aega ebaloomulikus asendis. Sirge selgitab, et sellisel juhul peavad lihased rohkem töötama, et hoida keha tasakaalus. Mõned lihased saavad küll tugevamaks, teised aga muutuvad nõrgemaks ja väsivad ruttu. Aja möödudes tekib lihastes ebamugavustunne ja pinge. Näiteks ka kopsud töötavad selle tõttu ebaefektiivselt ja kuna aju saab kokkuvõttes vähem hapnikku, langeb töövõime ja inimene väsib rutem.