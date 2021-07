Inga Lunge: „Miks te ometi ei ela sellist elu, mida te päriselt soovite?“ 

Inga jaoks on inimesed väga huvitavad ja ka ta ise on enda jaoks päris huvitav. „Me käime küll koolis, aga keegi ei õpeta meid iseennast tundma, justkui see polekski oluline,“ tõdes ta ja lisas, et peame ise hakkama uurima, mis meie sees toimub, et jõuda oma kireni.

„Uskuge mind, kui teete seda, mida päriselt teha tahate, siis loksub kõik paika,“ oli Inga veendunud. Kui oled mugavustsoonis kinni, siis mõtle, mis on esimene samm, mis sa saad teha.

„Te olete olemas. Teil on see üks elu ja teil on kõik võimalused, et teha kõike, mida te tahate. Miks te ometi ei ela sellist elu, mida te päriselt soovite? Mis siis, kui päris lõpus öeldakse teile, et see siin oligi paradiis ja te võisite elada täpselt sellist elu, nagu ise tahtsite, aga te lihtsalt ei teinud seda?“ jagas ta mõtteainet.