Merily Timmer sai mootorrattapisiku isalt: ta viis mind alati sõitma, kui suvi oli

Üldiselt on naised mootorrattal üsna haruldane nähtus. „Arvan, et nendele naistele ei julgetagi halvasti öelda, kes mootorrattaga sõidavad,“ naerab Merily, et temale pole keegi kunagi negatiivselt seetõttu öelnud. „Pigem ikka kiidusõnu.“ Foto: Erakogu