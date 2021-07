LAHUS? Marek Lindmaa sotsiaalmeediast on kadunud kõik kihlatuga tehtud pildid

Foto: Kalev Lilleorg

Õhtulehele laekus vihje, et uudisteankur Marek Lindmaa läks kihlatu Margega lahku. Kuuldust kinnitab ka asjaolu, et Lindmaa Instagrami kontolt on kadunud kõik Margega koos tehtud pildid.