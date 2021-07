Eesti vallatuima pesupoe Ulakas Kaunitar perenaine: Eesti mehed ja naised tunnevad aina rohkem huvi oma seksuaalelu vürtsitamise vastu 

Kunagi ütles Kirki naljaga pooleks sellise lause, et ta peaks Eestisse rajama oma sekspoe, mille abil saaksid inimesed täita oma kõige vallatumadki unistused ja fantaasiad, ilma piinlikkust ja häbi tundmata. Tänaseks on see kõik saanud reaalsuseks ja pole ilmselt ühtegi inimest, kes ei teaks, mis Ulakas Kaunitar on. Oma kaupluse avamine polnud aga sugugi lihtne protsess.