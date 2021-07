Soome vabatahtlik: „Viljandi folk on minu suve tipphetk, mida hakkan ootama juba jaanuaris.“ 

Soomlanna Pauliina Perkkiö, kes muuseas räägib laitmatut eesti keelt, on Viljandi pärimusmuusikafestivalil vabatahtlik olnud juba kümmekond korda. Selles pikas aastatereas ei ole halvemaid aegu, on ainult imelised ja head. Isegi ilmataat on Pauliina kinnitusel meie pärimuspidu iga kord soosinud. „Ma soomlastele alati ütlen, et tulge Viljandisse – siin on folgi ajal alati kõige ilusam suvi. Kogu aeg on päike!“ ütleb ta. „Mäletan ainult üht aastat, kui oli natuke viletsam ilm.“