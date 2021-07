GALERII | Legendaarne Records artistid esitlesid üheskoos uusi albumeid 

Käesoleva aasta räpialbumite tippu troonib aga „Oleg“. Tegemist on Genka ja DEW8 palju elevust tekitanud ühisalbumiga, kus ütleb üle pika aja taas sõna sekka ka kurikuulus Oleg Kosjugin. „Arvan, et see album on hetkel Eesti hiphopile väga oluline, kuna oma tempo ja sõnumiga tasakaalustab ta seda veidi kreenis skenet,“ ütleb Genka.