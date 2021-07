Vennad Eskod äratasid uues videos varalahkunud räppari taas ellu: nii väga armastasime seda tüüpi 

Eskode jaoks oli selge, et Brandonit on vaja visuaalselt videos näha ja seetõttu otsiti spetsialisti, kes looks nende sõbrast 3D-mudeli. „Meie arvuti on jätkuvalt täis kaadreid Brandonist ning nende filmiduublite, vlogide ja muusikavideote katsetuste põhjal saigi Marko (spetsialist Marko Post - toim.) surnu taas ellu äratada," selgitavad Eskod.