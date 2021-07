Kirsti Timmer: ma ei kuulu nende lillelaste hulka, kes elavad veendumuses, et kui keegi sind vastu põske lööb, siis pööra teine põsk ette 

Kirsti Timmer kirjutab, et hiljuti palus ta sõber blogipostitust kättemaksust. „Nimelt sai ta väga halva kohtlemise osaliseks ja soovib nüüd, et tema poole saadetud negatiivsus keeraks otsa ringi ja pöörduks saatja poole tagasi,” selgitab Kirsti ja lisab, et see on üpris loomulik ja inimlik reaktsioon.

„Olen ise kasutanud ikka seda vana head peegliefekti, et saadan mõttejõul kõik tehtu tagasi, aga vahel ei ole sellest abi. Vahel on valu või emotsioon nii tugev, et tekib tahtmine kogu energiapall valu tekitajale sada kilomeetrit tunnis tagasi põrgatada. Enda puhul tean, et iga vihaga või tugeva emotsiooniga minu poolt öeldu saab teoks, seetõttu olen õppinud end kontrollima, aga mitte just alati,“ tunnistab Kirsti. „Me kõik oleme lihtsalt inimesed.“