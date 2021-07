GALERII | Viljandi folgi teine päev möllas täies hoos 

Metsatöll on seekord laval koos ansambel Riffarricaga. „Oleme teinud isekeskis nalja, et sündinud on uus bänd: Rifftöllica. See tähendab, et jagub mõlemat punti ja veel veidi peale. Rifftöllica kava muusika ise on muidugi juuripidi kinni Eesti rahvamuusikas – vähemalt aastatuhande vanustes lauludes kui ka pilliviisides, mis kõlasid Eestimaal, siis kui põldu künti veel härgadega ja mehed olid tahumata terasest,“ lausub Lauri Õunapuu ansamblist Metsatöll.