Kardo Treimann Malluka purunenud suhtest: temaga käituti ikka palju koledamalt, kui mina kunagi olen käitunud  

Kardo leiab, et Mariann oli igati lohutuspidu väärt, sest ta oli väga palju halba viimasel ajal üle elanud. „Tal on väga rasked ajad ja Mallu on alati meile toeks olnud ning organiseerinud ägedaid üllatusi, siis meil tuligi mõte, et teeks sellise peo, mis natuke talle tuju paremaks teeks.“