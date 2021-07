HÜVA NÕU | Jaapani taimeravi terapeut Merike Villard: haigused jahivad raskusi ja stressi, hea tervis on kontaktis kergusega 

Jaapani taimeravi ja tervendusteraapia terapeut-massöör ning Shindo venitustundide juhendaja Merike Villard sõnab, et tema jaoks on eneseareng ja tervis mõlemad seotud teadlikkusega. Nii nagu looduses on kõik üks tervik, on keha tervis ja vaimne tervis ning keha ja vaimu-hinge areng samuti ühtne tervik. „Mina ja minu elu sünnib läbi iseenda mõistmise. Kõik suhtumised ja vaatenurgad, mis tekivad läbi isikliku arengu, loovad minus ka suhet oma tervisesse,“ selgitab ta.