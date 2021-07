Viire Valdma: „Vanaemaks olemine ei ole lihtsalt see, et tõstetakse sulle üks laps üle ukse.“

KAHE TEISMELISE VANAEMA: „Minek ema-rollist vanaema-rolli on toimunud sujuvalt ja ma arvan, et olen sellega toime tulnud küll,“ ütleb Viire Valdma. Foto: Aldo Luud

„Vanaemaks olemine ei ole lihtsalt see, et tõstetakse sulle üks laps üle ukse – vanaema on peres väga oluline, rääkimata tema kogemustest ja elutarkusest. Kindlasti on tähtis see, et emadele puhkust anda,“ sõnab näitlejanna Viire Valdma (60), kahe teismelise vanaema, kes sel suvel kehastab Tartu Teatri Kodus seikluslikus suvetükis „Vanaema õunapuu otsas“ ägedat vanaema. „Eks selles loos ongi mõtlemist, tunnetamist ja südamega vaatamist.“