Glamuurne hetero Marco Tasane: mu peokülaline lubas geid põlema panna, hiljem suudles aga ise mehega 

Marcol oli muidugi hea meel, et ta sai ka pandeemiatingimustes mõne kopika taskusse pista, kuid selline elutempo kutsub esile migreenihood, mille all on meelelahutaja kannatanud 11. eluaastast saati. Ka tulikuumal suvepäeval intervjuule saabudes teatab ta, et on juba mitu valuvaigistit neelanud, et üldse eksisteerida suudaks. Pea lõhub, halb on olla, kuid striptiisisõud vajavad tegemist, fotosessioonid poseerimist ja meelelahutusüritused väisamist – kui pildilt kaod, vajud varsti unustuse hõlma. Eriti siis, kui oled keskealine meesstrippar, kellele ametivendadest noored täkud kuklasse hingavad ja leiba ära võtta ähvardavad.