KIIRUS, REHVIVILIN, KARIKAD: noored rallitüdrukud ei suuda käsi roolist eemal hoida 

Tüdrukud sõidavad karti Foto: Erki Parnaku

„Öeldakse, et tüdrukud sõidavad rahulikumalt, ei rapsi ja mõtlevad oma peaga,“ räägib 10aastane kardisõitja Meryl Peldes, et tüdrukutel on rajal head eeldused. 13aastane Martaliisa Meindorf tunnistab, et võrreldes vennaga suudab ta rallit sõites jääda tasakaalukamaks.